Der Bitcoin-Kurs hat sich nach einer turbulenten Phase wieder deutlich erholt. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kursanstieg der bekanntesten Kryptowährung?

Der Bitcoin ist auch zur Mitte der Woche auf Erholungskurs. Seit Wochenbeginn ist der Leitcoin mittlerweile rund 10 Prozent gestiegen und notiert nach einer kurzen Spitze bei 94.000 US-Dollar aktuell bei rund 93.000 USD. Nach einer längeren Schwächephase und starken Schwankungen scheint sich die Kryptowährung wieder zu stabilisieren. Was dahinter steckt

Zinssenkung der Fed erwartet Ein zentraler Treiber für den Kursanstieg ist die Spekulation auf eine bevorstehende Zinssenkung der US-Notenbank Fed. Experten gehen davon aus, dass diese Entscheidung bereits zu 90 Prozent in den Märkten eingepreist ist. Auch das FedWatch-Tool der CME-Group berechnet die Wahrscheinlichkeit auf aktuell 87 Prozent. Eine Zinssenkung würde die Attraktivität von risikoreichen Anlagen wie Kryptowährungen erhöhen, da sie die Finanzierungskosten senkt und die Liquidität am Markt steigert.

Hoffnung auf Kevin Hassett als Fed-Chef

Zusätzliche Kauflaune wurde durch Spekulationen über die mögliche Ernennung von Kevin Hassett zum neuen Fed-Chef im kommenden Jahr ausgelöst. Hassett, bekannt für seine lockere Geldpolitik, wird von vielen als Befürworter niedriger Zinsen gesehen. Diese Aussicht hat das Vertrauen der Anleger gestärkt und den Bitcoin-Kurs weiter beflügelt.

Positive Signale aus der Finanzwelt

Auch institutionelle Anleger haben den Markt positiv beeinflusst. Der Fondsanbieter Vanguard kündigte an, seinen Kunden Zugang zu ETFs zu ermöglichen, die Bitcoin-Preise nachzeichnen. Gleichzeitig empfahl die Bank of America bestimmten Kunden eine Krypto-Allokation in ihren Portfolios von etwa 4 Prozent. Diese Signale aus der traditionellen Finanzwelt haben das Vertrauen in Kryptowährungen gestärkt und den Kurs nach oben getrieben.

Technische Erholung nach Turbulenzen

Nach den starken Kursverlusten der vergangenen Wochen hat sich der Bitcoin technisch erholt. Die Unterstützungszone bei 80.000 bis 84.000 Dollar hat gehalten, und der Kurs konnte sich wieder über die Marke von 92.000 Dollar bewegen. Diese Stabilisierung hat auch andere Kryptowährungen wie Ether und Solana beflügelt, die ebenfalls deutliche Kursgewinne verzeichneten.

Fazit:

Die Kombination aus spekulativen Erwartungen, positiven Signalen aus der Finanzwelt und einer technischen Erholung hat den Bitcoin-Kurs wieder auf Wachstumskurs gebracht. Dennoch bleibt der Markt volatil, und Anleger sollten die weitere Entwicklung genau beobachten.