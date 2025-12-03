Der Bitcoin-Kurs hat sich nach einer turbulenten Phase wieder deutlich erholt. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kursanstieg der bekanntesten Kryptowährung?
03.12.2025 - 10:45 Uhr
Der Bitcoin ist auch zur Mitte der Woche auf Erholungskurs. Seit Wochenbeginn ist der Leitcoin mittlerweile rund 10 Prozent gestiegen und notiert nach einer kurzen Spitze bei 94.000 US-Dollar aktuell bei rund 93.000 USD. Nach einer längeren Schwächephase und starken Schwankungen scheint sich die Kryptowährung wieder zu stabilisieren. Was dahinter steckt