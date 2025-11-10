Der Goldpreis hat zum Wochenstart wieder kräftig zugelegt und das trotz eines sich abzeichnenden Endes des Government Shutdowns in den USA. Die Feinunze überschritt erstmals seit Wochen wieder nachhaltig die Marke von 4.000 US-Dollar. Was steckt hinter dieser Entwicklung?
Die Handelswoche beginnt für Gold positiv. Nach den Rückschlägen der letzten Wochen, welche den Goldpreis unter die Marke von 4.000 US-Dollar drückten, startet das Edelmetall heute wieder durch. Gold schloss die letzte Handelswoche mit einer Punktlandung bei 4.000 US-Dollar ab und eröffnete die neue Woche gleich mit einem Plus von rund 70 US-Dollar. Aktuell liegt der Kurs bei rund 4.080 US-Dollar. Was sind die Gründe?