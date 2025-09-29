Der Goldpreis erreicht zum Wochenstart eine erneutes Allzeithoch und nähert sich der 4.000 US-Dollar-Marke je Feinunze. Welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
29.09.2025 - 14:07 Uhr
Zum Beginn der Handelswoche hat der Goldpreis ein neues Rekordhoch erreicht. Eine Feinunze kostet aktuell rund 3820 US-Dollar (etwa 3240 Euro). Damit übertrifft das Edelmetall erstmals deutlich die Marke von 3800 Dollar. Seit Jahresbeginn hat Gold rund 45 Prozent zugelegt, stärker als Aktienindizes wie der Dax (+19 Prozent) oder die Digitalwährung Bitcoin (+5 Prozent).