Gold so teuer wie nie. Niedrige Zinsen, geopolitische Krisen und wachsende Schulden treiben den Preis in die Höhe. Warum das Edelmetall 2025 als sicherer Hafen boomt.
23.09.2025 - 08:20 Uhr
Der Goldpreis liegt derzeit bei fast 3750 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Damit bewegt sich das Edelmetall weiterhin auf Rekordniveau. Erst gestern wurde an der Börse in London mit 3719,95 US-Dollar pro Unze ein neues Allzeithoch markiert. Auch in Euro gerechnet erreichte Gold mit rund 3167 Euro pro Unze neue Spitzenwerte. Die Ursachen hierfür sind vielfältig.