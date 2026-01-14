Der Goldpreis hat erneut ein Rekordhoch erreicht und notiert aktuell bei 4.639 US-Dollar. Doch was treibt die Rallye des Edelmetalls weiter an? Ein genauer Blick auf die Hintergründe zeigt, warum Gold derzeit so gefragt ist.
14.01.2026 - 11:21 Uhr
Der Goldpreis setzt seine beeindruckende Aufwärtsbewegung fort und hat zur Wochenmitte in der Spitze von 4.639 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Das Edelmetall bleibt somit weiterhin eine der gefragtesten Anlageklassen. Doch was sind die Gründe für den erneuten Anstieg?