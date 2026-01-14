Der Goldpreis hat erneut ein Rekordhoch erreicht und notiert aktuell bei 4.639 US-Dollar. Doch was treibt die Rallye des Edelmetalls weiter an? Ein genauer Blick auf die Hintergründe zeigt, warum Gold derzeit so gefragt ist.

Der Goldpreis setzt seine beeindruckende Aufwärtsbewegung fort und hat zur Wochenmitte in der Spitze von 4.639 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Das Edelmetall bleibt somit weiterhin eine der gefragtesten Anlageklassen. Doch was sind die Gründe für den erneuten Anstieg?

Geopolitische Unsicherheiten als Treiber Ein zentraler Faktor für den steigenden Goldpreis sind die anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere im Iran. Die zunehmende Unsicherheit in der Region hat viele Investoren dazu veranlasst, ihr Kapital in sichere Häfen wie Gold umzuschichten. Diese Entwicklung wird durch die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump verstärkt, der die Proteste im Iran unterstützt und damit die Spannungen weiter anheizt.

Zinspolitik

Die Forderungen nach Zinssenkungen haben die Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed verstärkt, was das Vertrauen in US-Vermögenswerte schwächt und die Nachfrage nach Gold zusätzlich antreibt. Die anhaltenden Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell, verbunden mit strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn, haben weltweit Besorgnis ausgelöst. Führende Zentralbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, haben sich in einer gemeinsamen Erklärung hinter Powell gestellt und die Bedeutung unabhängiger Zentralbanken für die Stabilität von Wirtschaft und Finanzsystem betont.

Industrielle Nachfrage und Zentralbanken

Neben der Funktion als Krisenwährung profitiert Gold auch von einer starken Nachfrage durch Zentralbanken, die ihre Bestände weiter aufstocken. Zudem bleibt die industrielle Nachfrage nach Edelmetallen hoch, was den Preis zusätzlich stützt. Silber, ein weiteres Edelmetall, das oft in ähnlichen Marktzyklen wie Gold gehandelt wird, hat ebenfalls neue Rekordmarken erreicht.

Ausblick: Wie geht es weiter?

Experten sind sich uneinig, wie lange die Rallye noch anhalten wird. Während einige Analysten vor einer möglichen Korrektur warnen, sehen andere das Potenzial für weitere Kursgewinne. Große Investmenthäuser wie JP Morgan und Goldman Sachs erwarten, dass der Goldpreis in diesem Jahr die Marke von 5.000 US-Dollar erreichen könnte. Entscheidend wird sein, wie sich die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln.