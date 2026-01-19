Der Goldpreis hat zum Wochenstart ein neues Allzeithoch erreicht. Doch was treibt den Preis des Edelmetalls in die Höhe?
19.01.2026 - 10:32 Uhr
Zum Beginn der Handelswoche erreichte der Goldpreis ein neues Rekordniveau. Mit einem Anstieg auf 4.678 US-Dollar je Feinunze in der Spitzen setzt das Edelmetall seine beeindruckende Rallye fort. Die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump und die damit verbundenen geopolitischen Spannungen haben die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold deutlich erhöht.