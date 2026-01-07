Krisenherde, explodierende Preise und die Suche nach Sicherheit: Warum der Goldpreis gerade jetzt durch die Decke geht.
07.01.2026 - 17:14 Uhr
Der Goldpreis hat in den ersten Januartagen 2026 einen deutlichen Sprung gemacht und notierte zeitweise bei knapp über 4.500 US-Dollar je Feinunze, nur knapp unter dem Rekordhoch des letzten Monats. Auslöser dieser Entwicklung war die militärische Intervention der USA in Venezuela, die weltweit für Unsicherheit an den Finanzmärkten sorgte. Doch warum reagiert gerade Gold so sensibel auf geopolitische Krisen, und welche weiteren Faktoren spielen eine Rolle?