Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch erreicht und notiert aktuell bei knapp 4.600 US-Dollar. Doch was treibt den Kurs des Edelmetalls in die Höhe?
12.01.2026 - 10:15 Uhr
Zum Wochenbeginn steigt der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch von aktuell knapp 4.600 US-Dollar pro Feinunze. Damit setzt das Edelmetall seinen Höhenflug fort, der bereits im vergangenen Jahr begonnen hatte. Die Gründe für diesen Anstieg sind vielfältig und reichen von geopolitischen Krisen bis hin zu Zweifeln an der Unabhängigkeit der US-Notenbank.