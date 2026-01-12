Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch erreicht und notiert aktuell bei knapp 4.600 US-Dollar. Doch was treibt den Kurs des Edelmetalls in die Höhe?

Zum Wochenbeginn steigt der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch von aktuell knapp 4.600 US-Dollar pro Feinunze. Damit setzt das Edelmetall seinen Höhenflug fort, der bereits im vergangenen Jahr begonnen hatte. Die Gründe für diesen Anstieg sind vielfältig und reichen von geopolitischen Krisen bis hin zu Zweifeln an der Unabhängigkeit der US-Notenbank.

Geopolitische Spannungen im Iran Ein wesentlicher Treiber des Goldpreises ist die sich zuspitzende Lage im Iran. Die Eskalation der Proteste gegen die autoritäre Führung und die Drohungen der US-Regierung, möglicherweise militärisch einzugreifen, sorgen für erhebliche Unsicherheiten an den Märkten. US-Präsident Donald Trump hat zudem angekündigt, die iranischen Demonstranten mit Satelliteninternet zu unterstützen, was die Spannungen weiter verschärft.

Zweifel an der Unabhängigkeit der US-Notenbank

Neben den geopolitischen Entwicklungen belasten auch innenpolitische Konflikte in den USA die Märkte. Strafrechtliche Ermittlungen gegen den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und die Vorwürfe, er habe vor dem Senat falsche Angaben gemacht, werfen Fragen zur Unabhängigkeit der Geldpolitik auf. Powell selbst sieht in den Ermittlungen einen Versuch politischer Einflussnahme. Diese Unsicherheiten haben die US-Futures belastet und den Goldpreis zusätzlich beflügelt.

Historische Entwicklung und Ausblick

Bereits im Jahr 2025 war Gold eine der gefragtesten Anlageklassen, mit einem Preisanstieg von 65 Prozent, dem stärksten seit 1979. Auch 2026 setzt sich dieser Trend fort, mit einem bisherigen Plus von sechs Prozent seit Jahresbeginn. Experten gehen davon aus, dass der Goldpreis weiter steigen könnte, sollte die geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit anhalten.

Fazit

Der aktuelle Anstieg des Goldpreises ist das Ergebnis einer Kombination aus geopolitischen Spannungen und innenpolitischen Unsicherheiten in den USA. In unsicheren Zeiten bleibt Gold eine bevorzugte Anlageklasse, die Investoren Sicherheit bietet. Ob der Kurs weiter steigt, hängt maßgeblich von der Entwicklung der Krisenherde ab.