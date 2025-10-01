Der Goldpreis klettert von Rekord zu Rekord und hat nun fast die 3.900-Dollar-Marke erreicht. Welche Entwicklungen die Rally begleiten und was derzeit für viel Gesprächsstoff an den Märkten sorgt.
01.10.2025 - 11:35 Uhr
Zu Wochenmitte erreicht der Goldpreis erneut einen höchsten Stand aller Zeiten. Am Vormittag wurde eine Feinunze bei fast 3.900 US-Dollar (etwa 3.310 Euro) gehandelt. Damit steigt der Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 47 Prozent. Der stärkste Zuwachs seit fast einem halben Jahrhundert. Schon 2024 hatte Gold mit einem Plus von 27 Prozent kräftig zugelegt. Im Vergleich dazu entwickelten sich Aktien und Kryptowährungen deutlich schwächer: Der Dax legte seit Januar um rund 19 Prozent zu, Bitcoin um etwa 5 Prozent.