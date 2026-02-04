Der Goldpreis hat in den letzten zwei Tagen eine beeindruckende Erholung hingelegt und ist um 15 % gestiegen. Was steckt hinter diesem plötzlichen Aufschwung?

Nach einem historischen Einbruch am vergangenen Freitag und weiteren Turbulenzen zu Wochenbeginn zeigt sich der Goldmarkt wieder von seiner stärkeren Seite. Also von seiner aller stärksten Seite. Denn der Preis für eine Feinunze Gold stieg auf 5.075 US-Dollar und markierte damit eine deutliche Gegenbewegung. Im Vergleich zum Montagstief ist das ein Kursplus von satten 15 Prozent in 48 Stunden. Doch was sind die Gründe für diesen Anstieg, und wie nachhaltig ist er?

Erholung nach dem Crash Der jüngste Anstieg des Goldpreises ist vor allem eine Reaktion auf die massiven Verkäufe der letzten Woche. Viele Anleger hatten ihre Positionen aufgrund von Zwangsverkäufen und Margin Calls liquidieren müssen, was den Markt stark unter Druck setzte. Nun kehren die sogenannten Dip-Käufer zurück, welche die niedrigen Preise als Einstiegschance nutzen. Diese Gegenbewegung wurde von Analysten bereits erwartet, da sich nach einem starken Abverkauf oft eine technische Erholung einstellt.

Einfluss des US-Dollars

Ein weiterer Faktor für den Anstieg des Goldpreises ist die Schwäche des US-Dollars. Der Konflikt zwischen der US-Regierung und der Notenbank hat zu starken Schwankungen beim Dollar geführt. Da Gold in US-Dollar gehandelt wird, profitieren internationale Käufer von einem schwächeren Dollar, was die Nachfrage nach dem Edelmetall zusätzlich anheizt.

Spekulative Dynamik und langfristige Aussichten

Der Goldmarkt bleibt jedoch volatil. Viele Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre Short-Positionen schließen, was den Aufwärtstrend verstärkte. Gleichzeitig sehen einige Banken, wie die Deutsche Bank, langfristig weiteres Potenzial für Gold. Sie prognostizieren, dass der Preis im Laufe des Jahres auf bis zu 6.000 US-Dollar steigen könnte. Dennoch warnen Experten vor der anhaltend hohen Volatilität, die den Markt weiterhin prägen dürfte.

Fazit

Der Goldpreis profitiert aktuell von einer Kombination aus technischer Erholung, spekulativen Käufen und einem schwächeren US-Dollar. Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt der Markt jedoch anfällig für weitere Schwankungen. Anleger sollten daher Vorsicht walten lassen und die Entwicklungen genau beobachten.