Der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht und notiert zum Donnerstag bei fast 5.600 Dollar. Doch was hat den Kurs des Edelmetalls über Nacht auf ein neues Allzeithoch getrieben?
29.01.2026 - 09:39 Uhr
Der Goldpreis befindet sich seit Wochen in einem beeindruckenden Aufwärtstrend. Am Donnerstagmorgen durchbrach er erstmals die Marke von 5.500 US-Dollar und erreichte in der Spitze fast 5.600 US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von knapp 4 Prozent im Vergleich zum Vortag. Seit Jahresbeginn hat Gold damit bereits rund 29 Prozent zugelegt, nachdem es im Vorjahr bereits um 65 Prozent gestiegen war.