Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch erreicht und erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar überschritten. Doch was sind die Gründe für den historischen Anstieg?
26.01.2026 - 08:42 Uhr
Zum Wochenbeginn klettert der Goldpreis auf ein historisches Allzeithoch von aktuell 5095 US-Dollar pro Feinunze. Damit setzte sich die beeindruckende Rallye fort und nimmt sogar neue Dimensionen an. Um 13 Prozent stieg der Kurs über das Wochenende. Die Rally begann bereits im vergangenen Jahr und allein in den ersten Wochen des Jahres 2026 stieg der Goldpreis um knapp 18 Prozent. Doch was steckt hinter diesem Boom?