Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch erreicht und erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar überschritten. Doch was sind die Gründe für den historischen Anstieg?

Zum Wochenbeginn klettert der Goldpreis auf ein historisches Allzeithoch von aktuell 5095 US-Dollar pro Feinunze. Damit setzte sich die beeindruckende Rallye fort und nimmt sogar neue Dimensionen an. Um 13 Prozent stieg der Kurs über das Wochenende. Die Rally begann bereits im vergangenen Jahr und allein in den ersten Wochen des Jahres 2026 stieg der Goldpreis um knapp 18 Prozent. Doch was steckt hinter diesem Boom?

Geopolitische Spannungen als Haupttreiber Ein zentraler Grund für den jüngsten Anstieg des Goldpreises sind die anhaltenden geopolitischen Spannungen. Besonders die unberechenbare Politik von US-Präsident Donald Trump sorgt für Unsicherheit an den Märkten. Seine jüngsten Zolldrohungen gegen europäische Staaten und Kanada sowie die Spannungen im Iran haben Anleger dazu veranlasst, in Gold als sicheren Hafen zu flüchten. Diese Unsicherheiten verstärken die Nachfrage nach dem Edelmetall, das traditionell als Krisenwährung gilt.

Zentralbanken und sinkende Zinsen

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die massiven Goldkäufe durch Zentralbanken, insbesondere aus Schwellenländern wie China. Diese Käufe sollen die Abhängigkeit vom US-Dollar verringern und haben den Goldpreis zusätzlich gestützt. Gleichzeitig spielt die lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine Rolle. Die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen macht festverzinsliche Anlagen weniger attraktiv, was die Nachfrage nach Gold weiter anheizt.

Historische Entwicklung und Prognosen

Bereits im Jahr 2025 war der Goldpreis um mehr als 2000 US-Dollar gestiegen, was einem Jahresplus von 65 Prozent entsprach. Dieser Trend setzt sich nun fort. Experten wie Goldman Sachs prognostizieren, dass der Goldpreis bis Ende 2026 auf 5400 US-Dollar steigen könnte. Andere Analysten halten sogar Höchststände von bis zu 6400 US-Dollar für möglich.

Silber und andere Edelmetalle

Auch andere Edelmetalle profitieren von der aktuellen Marktlage. Der Silberpreis erreichte in der vergangenen Woche erstmals die Marke von 100 US-Dollar pro Feinunze und stieg weiter auf 105,54 US-Dollar. Silber wird zunehmend für industrielle Anwendungen in den Bereichen KI, Robotik und erneuerbare Energien nachgefragt, was den Preis zusätzlich antreibt.

Fazit

Der Anstieg des Goldpreises auf über 5000 US-Dollar ist das Ergebnis einer Kombination aus geopolitischen Unsicherheiten, der Nachfrage von Zentralbanken und der lockeren Geldpolitik. Solange diese Faktoren bestehen, dürfte der Höhenflug des Edelmetalls anhalten. Anleger sehen in Gold weiterhin eine sichere Anlage in unsicheren Zeiten.