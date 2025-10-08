Der Goldpreis hat erstmals die Marke von 4000 US-Dollar je Unze erreicht. Angetrieben von politischem Chaos, Zinssenkungshoffnungen und einem dramatischen Vertrauensverlust in die US-Wirtschaft. Was hinter der Rallye steckt.
08.10.2025 - 07:53 Uhr
In der Nacht zum Mittwoch hat der Goldpreis erstmals die psychologisch wichtige Marke von 4000 US-Dollar pro Unze durchbrochen. Der starke Anstieg des Edelmetalls wirft erneut die Frage auf, warum der Goldpreis nicht aufhört zu steigen. Die Gründe reichen von politischem Chaos über geldpolitische Erwartungen bis hin zu einem Vertrauensverlust in die US-Wirtschaft.