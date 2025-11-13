Der Goldpreis hat in den letzten Tagen nach einer rasanten Talfahrt wieder ebenso rasant um fast 300 US-Dollar je Feinunze zugelegt. Aber woher kommt das plötzliche Kursplus?
Nach einem tiefen Rücksetzer vom Allzeithoch bei rund 4.400 auf knapp 3.900 US-Dollar meldet sich Gold eindrucksvoll zurück. Rund 300 USD hat die Feinunze in den letzten 7 Tagen zugelegt und notiert aktuell bei rund 4.200 USD. Ein Kursanstieg, der an die Phase der Meme-Aktien erinnert. Besonders auffällig ist das massive Engagement von Privatanlegern. Bloomberg zufolge sprang das Handelsvolumen des SPDR Gold Shares (GLD) am Mittwochnachmittag um etwa das Dreifache des Durchschnitts auf über 1 Million Anteile. Zudem legten Privatanleger über 82 Millionen US-Dollar in Rohstoff-ETFs an. Zuflüsse, die 95 % aller bisherigen Handelstage des Jahres übertreffen.