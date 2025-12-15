Der Goldpreis zeigt sich aktuell von seiner starken Seite und notiert nahe seines Allzeithochs. Was steckt hinter dem erneuten Anstieg?
15.12.2025 - 10:31 Uhr
Nach einer kurzen Phase der Gewinnmitnahmen hat sich der Goldpreis wieder gefestigt und bewegt sich nahe seinem Rekordhoch. Über das Wochenende legte das Edelmetall um fast 2 Prozent zu und notiert aktuell bei rund 4.345 US-Dollar die Feinunze. Grund sind die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten und die anstehenden Konjunkturdaten, die für eine angespannte Erwartungshaltung sorgen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass Gold weiterhin gefragt bleibt und die Rallye in den kommenden Monaten anhalten könnte.