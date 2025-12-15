Der Goldpreis zeigt sich aktuell von seiner starken Seite und notiert nahe seines Allzeithochs. Was steckt hinter dem erneuten Anstieg?

Nach einer kurzen Phase der Gewinnmitnahmen hat sich der Goldpreis wieder gefestigt und bewegt sich nahe seinem Rekordhoch. Über das Wochenende legte das Edelmetall um fast 2 Prozent zu und notiert aktuell bei rund 4.345 US-Dollar die Feinunze. Grund sind die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten und die anstehenden Konjunkturdaten, die für eine angespannte Erwartungshaltung sorgen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass Gold weiterhin gefragt bleibt und die Rallye in den kommenden Monaten anhalten könnte.

Starke Nachfrage und ETF-Zuflüsse Ein wesentlicher Treiber für den aktuellen Goldpreisanstieg ist die anhaltend hohe Nachfrage von Investoren. Besonders die Zuflüsse in physisch hinterlegte Gold-ETFs haben zuletzt deutlich zugenommen. Diese Entwicklung gilt als Stimmungsindikator für den gesamten Goldsektor und könnte die Aufwärtsbewegung weiter unterstützen.

Geldpolitik und Konjunkturdaten im Fokus

Die jüngste Entscheidung der US-Notenbank am vergangenen Mittwoch, die Leitzinsen zu senken, hat die Attraktivität von Gold als Anlageklasse zusätzlich gestärkt. Gleichzeitig bleibt die Inflation in den USA ein Thema, das die Märkte beschäftigt. Die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten werden mit Spannung erwartet, da sie Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve geben könnten. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung der FED ist zwar aktuell niedrig, nimmt aber bereits zu. Das beflügelt die Nachfrage nach Gold zusätzlich.

Globale Unsicherheiten und stabile Fundamentaldaten

Die geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben hoch. Die fundamentalen Preistreiber für Gold sind weiterhin intakt, was das Edelmetall als sicheren Hafen attraktiv macht. Auch die Entwicklung der großen Gold- und Silberproduzenten wird vom Markt honoriert, da deren Bilanzen sich zuletzt deutlich verbessert haben.

Ausblick: Gold bleibt gefragt

Solange die zentralen Faktoren wie ETF-Zuflüsse, geldpolitische Unsicherheiten und geopolitische Spannungen bestehen, dürfte der Goldpreis auf hohem Niveau bleiben. Rücksetzer werden aktuell als temporär eingeschätzt, während das übergeordnete Preisziel weiter nach oben angepasst werden könnte.