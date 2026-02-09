Der Goldpreis hat erneut die Marke von 5.000 US-Dollar überschritten. Nach einer turbulenten Phase kehren Anleger zurück.
09.02.2026 - 09:59 Uhr
Nach einem heftigen Einbruch in der vorletzten Woche, bei dem Gold rund 20 Prozent von seinem Allzeithoch fiel, zeigt sich der Markt wieder stabil. Zum Beginn der aktuellen Handelswoche steigt der Goldpreis erneut auf 5.030 US-Dollar und liegt damit wieder über der psychologisch wichtigen Marke von 5.000 US-Dollar. Auch Silber konnte kräftig zulegen und notierte bei über 81 US-Dollar.