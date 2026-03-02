Der Ölpreis ist über das Wochenende deutlich gestiegen. Brent erreichte die 80-Dollar-Marke pro Barrel. Die Eskalation im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormus haben die Märkte stark beeinflusst. Doch was steckt genau hinter diesem Preisanstieg?
02.03.2026 - 09:40 Uhr
Über das Wochenende verzeichnete der Ölpreis einen Anstieg von 12 Prozent (Brent) und erreichte damit den höchsten Stand seit fas einem Jahr. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl, wurde durch den Iran blockiert. Diese Entwicklung sorgt für Unsicherheit auf den Märkten und treibt die Preise in die Höhe.