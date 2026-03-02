Der Ölpreis ist über das Wochenende deutlich gestiegen. Brent erreichte die 80-Dollar-Marke pro Barrel. Die Eskalation im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormus haben die Märkte stark beeinflusst. Doch was steckt genau hinter diesem Preisanstieg?

Über das Wochenende verzeichnete der Ölpreis einen Anstieg von 12 Prozent (Brent) und erreichte damit den höchsten Stand seit fas einem Jahr. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl, wurde durch den Iran blockiert. Diese Entwicklung sorgt für Unsicherheit auf den Märkten und treibt die Preise in die Höhe.

Eskalation im Nahen Osten Die jüngsten Angriffe der USA und Israels auf den Iran haben die geopolitische Lage im Nahen Osten massiv verschärft. Der Tod des iranischen Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei führte zu Vergeltungsmaßnahmen des Iran, darunter die Sperrung der Straße von Hormus. Diese Wasserstraße ist für den globalen Ölhandel von zentraler Bedeutung, da rund 20 Prozent des weltweiten Öltransports durch sie erfolgen. Analysten sehen in der Blockade der Straße von Hormus den entscheidenden Faktor für den Preisanstieg.

Auswirkungen auf den Ölmarkt

Die Sperrung der Straße von Hormus hat unmittelbare Folgen für den globalen Ölmarkt. Mehr als 200 Tanker, darunter Öl- und Gastanker, liegen vor der Meerenge fest. Die Lieferketten sind unterbrochen, und die Ölpreise reagieren entsprechend. Ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg zeitweise auf 82,37 US-Dollar, während der Preis für US-Leichtöl WTI ebenfalls deutlich zulegte.

Maßnahmen der Opec+

Um die Auswirkungen der Krise abzumildern, beschloss das Ölkartell Opec+ am Sonntag eine leichte Erhöhung der Fördermenge um 206.000 Barrel pro Tag ab April. Experten bezweifeln jedoch, dass diese Maßnahme ausreicht, um die Lage zu entspannen. Die Produktionskapazitäten der Opec+ sind begrenzt, und die Blockade der Straße von Hormus könnte weiterhin zu erheblichen Engpässen führen.

Prognosen für die kommenden Wochen

Analysten gehen davon aus, dass der Ölpreis weiter steigen könnte, sollte die Blockade der Straße von Hormus andauern. Einige Experten halten einen Preis von 100 US-Dollar pro Barrel oder mehr für möglich. Die Unsicherheit auf den Märkten bleibt hoch und die geopolitischen Spannungen könnten die Preisentwicklung weiter beeinflussen.