Seit Mai hat Platin stark an Wert zugelegt und steht damit aktuell an der Spitze der Edelmetall-Rally 2025. Warum aber steigt der Platinpreis aktuell so stark?

Matthias Kemter 24.06.2025 - 10:53 Uhr

Obwohl Gold mit 31 Prozent Plus seit Jahresbeginn weiterhin gefragt ist, übertrifft Platin diesen Zuwachs mit einem Plus von 46 Prozent im gleichen Zeitraum und ist somit der heimliche Star am Edelmetallmarkt. Allein in den letzten Monaten hat sich der Platinpreis um gut ein Drittel verteuert. Hinter dem Höhenflug von Platin stecken mehrere Faktoren. Von geopolitischen Entwicklungen über Industriebedarf bis hin zu Angebotsengpässen. Ein Überblick über die wichtigsten Treiber.