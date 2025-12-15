Der Silberpreis hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Mit einem Plus von 5 % notiert das Edelmetall aktuell bei 63,80 US-Dollar pro Unze. Doch was treibt diesen Anstieg an, und wie sieht die Perspektive für die kommenden Wochen aus?

Silber befindet sich derzeit in einer Phase starker Kursgewinne. Nachdem das Edelmetall am Freitag bereits ein neues Allzeithoch erreicht hat, setzt sich die Rally auch in der neuen Handelswoche fort. Nach einem kurzen Absacker legte das Edelmetall am Vormittag wieder um fast 5 Prozent zu und notiert aktuell bei rund 63,80 US-Dollar je Feinunze. Aktuelle Gründe sind vor allem eine hohe industrielle Nachfrage und spekulative Kapitalzuflüsse, die den Preis weiter nach oben treiben.

Industrielle Nachfrage und technologische Entwicklungen zentraler Treiber für den Silberpreis ist die steigende industrielle Nachfrage. Schlüsseltechnologien wie Solarenergie, Elektrofahrzeuge und künstliche Intelligenz benötigen Silber in großen Mengen. Es wird davon ausgegangen, dass die industrielle Nachfrage nach Silber in den nächsten Jahren weiter steigen wird, was die Nachfrage stützt.

Spekulatives Kapital und Marktstimmung

Neben der industriellen Nachfrage spielt auch spekulatives Kapital eine entscheidende Rolle. Der Markt wird derzeit auch von einer positiven Stimmung getragen, die durch die jüngsten Kursgewinne weiter befeuert wird. Analysten sehen in der aktuellen hohen Dynamik eine Fortsetzung der Rally. Die Zuflüsse in Silber-ETFs haben zuletzt ein Niveau erreicht, das an frühere Boomphasen erinnert.

Geldpolitik und Zinssenkungen

Ein weiterer Faktor, der den Silberpreis unterstützt, ist die gelockerte Geldpolitik in den USA. Die jüngste Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen zu senken, hat die Attraktivität von Edelmetallen wie Silber erhöht. Niedrigere Kreditkosten wirken sich positiv auf nicht verzinsliche Anlagen aus und könnten die Rally weiter befeuern.

Ausblick

Die Aussichten für den Silbermarkt bleiben positiv. Analysten und Marktbeobachter gehen davon aus, dass die fundamentalen Treiber, industrielle Nachfrage, spekulatives Kapital und eine lockere Geldpolitik, auch in naher Zukunft Bestand haben werden. Rücksetzer könnten lediglich temporäre Pausen darstellen, bevor der Preis erneut anzieht.