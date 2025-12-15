Der Silberpreis hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Mit einem Plus von 5 % notiert das Edelmetall aktuell bei 63,80 US-Dollar pro Unze. Doch was treibt diesen Anstieg an, und wie sieht die Perspektive für die kommenden Wochen aus?
Silber befindet sich derzeit in einer Phase starker Kursgewinne. Nachdem das Edelmetall am Freitag bereits ein neues Allzeithoch erreicht hat, setzt sich die Rally auch in der neuen Handelswoche fort. Nach einem kurzen Absacker legte das Edelmetall am Vormittag wieder um fast 5 Prozent zu und notiert aktuell bei rund 63,80 US-Dollar je Feinunze. Aktuelle Gründe sind vor allem eine hohe industrielle Nachfrage und spekulative Kapitalzuflüsse, die den Preis weiter nach oben treiben.