Silber erlebt gerade einen Höhenflug: Zinssenkungen, starke Nachfrage und knappe Bestände treiben den Kurs. Warum der Preis so dynamisch steigt.
23.09.2025 - 09:26 Uhr
Der Silberpreis hat in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt und steht aktuell bei etwa 37,10 Euro. Anleger und Marktbeobachter fragen sich: Warum steigt der Silberpreis aktuell so stark? Mehrere Faktoren erklären die Entwicklung, von geldpolitischen Entscheidungen über historische Vergleiche bis hin zu einer steigenden Nachfrage nach physischem Silber.