Der Silberpreis hat in den vergangenen Tagen neue Rekordhöhen erreicht und sorgt damit für Aufsehen an den Finanzmärkten. Die Gründe im Überblick.
26.01.2026 - 10:26 Uhr
Silber notiert aktuell bei knapp 110 US-Dollar je Feinunze und ist damit zum Beginn der Handelswoche um weitere 3 Prozent gestiegen. Der Preisanstieg reiht sich ein in eine Phase außergewöhnlicher Dynamik an den Edelmetallmärkten. Neben geopolitischen Unsicherheiten und politischen Spannungen spielen auch die starke Nachfrage aus der Industrie und die Rolle von Silber als sicherer Hafen eine entscheidende Rolle.