Der Silberpreis hat in den vergangenen Tagen neue Rekordhöhen erreicht und sorgt damit für Aufsehen an den Finanzmärkten. Die Gründe im Überblick.

Silber notiert aktuell bei knapp 110 US-Dollar je Feinunze und ist damit zum Beginn der Handelswoche um weitere 3 Prozent gestiegen. Der Preisanstieg reiht sich ein in eine Phase außergewöhnlicher Dynamik an den Edelmetallmärkten. Neben geopolitischen Unsicherheiten und politischen Spannungen spielen auch die starke Nachfrage aus der Industrie und die Rolle von Silber als sicherer Hafen eine entscheidende Rolle.

Geopolitische Spannungen und politische Unsicherheiten Ein wesentlicher Treiber für den Anstieg des Silberpreises sind die anhaltenden geopolitischen Spannungen. Insbesondere die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, wie die Androhung massiver Zölle gegen Kanada und europäische Staaten, haben das Vertrauen in US-Vermögenswerte erschüttert. Diese Unsicherheiten führen dazu, dass Investoren vermehrt in Edelmetalle wie Silber und Gold flüchten, um sich gegen politische Risiken abzusichern.

Silber als Industriemetall gefragt

Silber profitiert zudem von seiner Bedeutung als Industriemetall. Die Nachfrage nach Silber ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen, da es für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik und Energie unverzichtbar ist. Die technologische Entwicklung und der Ausbau erneuerbarer Energien sorgen für einen zusätzlichen Nachfrageschub, der den Preis weiter antreibt.

Sichere Häfen in Krisenzeiten

Wie Gold gilt auch Silber in unsicheren Zeiten als sicherer Hafen. Die Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed und die Angst vor einer politischen Einflussnahme auf die Geldpolitik verstärken die Flucht in Edelmetalle. Zentralbanken weltweit haben vor allem ihre Goldreserven aufgestockt, um unabhängiger vom US-Dollar zu werden. Diese Entwicklung stützt die Edelmetallpreise zusätzlich.

Fazit

Der aktuelle Anstieg des Silberpreises ist das Ergebnis eines Zusammenspiels aus geopolitischen Risiken, politischer Unsicherheit, industrieller Nachfrage und der Suche nach sicheren Anlageformen. Die Rekordjagd könnte angesichts der anhaltenden Unsicherheiten und der starken Nachfrage weitergehen.