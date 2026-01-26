Die Almonty-Aktie verzeichnet einen deutlichen Kursanstieg und notiert aktuell bei knapp 10 Euro. Was steckt hinter diesem Höhenflug?
26.01.2026 - 15:22 Uhr
Die Aktie von Almonty Industries profitiert derzeit von einem starken Kursmomentum. Der Start der kommerziellen Produktion in der Sangdong-Mine in Südkorea sowie geopolitische Spannungen rund um den Wolfram-Markt haben das Unternehmen in den Fokus der Anleger gerückt. Gleichzeitig sorgen optimistische Prognosen für 2026 für zusätzlichen Rückenwind.