Die Almonty-Aktie verzeichnet einen deutlichen Kursanstieg und notiert aktuell bei knapp 10 Euro. Was steckt hinter diesem Höhenflug?

Die Aktie von Almonty Industries profitiert derzeit von einem starken Kursmomentum. Der Start der kommerziellen Produktion in der Sangdong-Mine in Südkorea sowie geopolitische Spannungen rund um den Wolfram-Markt haben das Unternehmen in den Fokus der Anleger gerückt. Gleichzeitig sorgen optimistische Prognosen für 2026 für zusätzlichen Rückenwind.

Produktionsstart in Südkorea als Kurstreiber Ein zentraler Grund für den Kursanstieg ist der Produktionsstart in der Sangdong-Mine, einem der größten nicht-chinesischen Wolframprojekte weltweit. Diese Entwicklung stärkt Almontys Position als strategischer Lieferant für westliche Industrien, die zunehmend auf Versorgungssicherheit setzen. Die Mine wird als Schlüsselprojekt gesehen, um die Abhängigkeit von chinesischen Wolframlieferungen zu reduzieren.

Geopolitische Spannungen und steigende Wolframpreise

Der Wolframpreis ist in den letzten zwölf Monaten um bis zu 45 % gestiegen, was die strategische Bedeutung des Metalls unterstreicht. China, das den Großteil der weltweiten Wolframproduktion kontrolliert, hat seine Exportbeschränkungen verschärft. Dies hat westliche Industrien dazu veranlasst, nach alternativen Lieferquellen zu suchen. Almonty profitiert von dieser Entwicklung, da das Unternehmen langfristige Abnahmeverträge mit westlichen Kunden abgeschlossen hat.

Optimistische Prognosen für 2026

Die Zukunftsaussichten für Almonty sind vielversprechend. Für 2026 wird ein Umsatzsprung von 38 Millionen auf 187 Millionen Dollar erwartet. Gleichzeitig soll das Unternehmen die Gewinnzone erreichen und ein Nettoergebnis von über 66 Millionen Dollar erzielen. Diese ehrgeizigen Prognosen haben das Vertrauen der Anleger gestärkt und die Nachfrage nach der Aktie erhöht.

Bewertung bleibt anspruchsvoll

Trotz des positiven Momentums bleibt die Bewertung der Almonty-Aktie hoch. Anleger setzen darauf, dass das Unternehmen seine ambitionierten Ziele erreicht. Gleichzeitig ist die Fehlertoleranz gering, da Abweichungen von den Prognosen den Kurs empfindlich treffen könnten.

Fazit

Die Almonty-Aktie steigt aufgrund einer Kombination aus strategischer Bedeutung, steigenden Wolframpreisen und optimistischen Zukunftsaussichten. Der Produktionsstart in der Sangdong-Mine und die geopolitischen Spannungen rund um den Wolfram-Markt haben das Unternehmen in eine starke Position gebracht. Dennoch sollten Anleger die anspruchsvolle Bewertung im Auge behalten.