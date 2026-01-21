Die Almonty Industries-Aktie konnte in den letzten Tagen einen signifikanten Kursanstieg verzeichnen. Nach einem kurzen Rücksetzer zum Beginn der Woche konnt das Papier ganze 17 Prozent gutmachen und stieg heute in der Spitze auf 8,24 Euro. Die Gründe für diese Entwicklung liegen in den operativen Fortschritten des Unternehmens und der geopolitischen Bedeutung seiner Projekte.

Produktionsstart in Südkorea als Wendepunkt Ein zentraler Treiber für den Kursanstieg in den letzten Wochen ist der Produktionsstart der Sangdong-Mine in Südkorea. Seit Dezember 2025 fördert das Unternehmen dort aktiv Wolfram, was den Übergang vom Entwickler zum Produzenten markiert. Dieser Schritt ist ein entscheidender Meilenstein, da er die Grundlage für nachhaltige Einnahmen schafft. Die Mine gilt als eines der größten Wolframvorkommen außerhalb Chinas und soll bis 2027 eine Jahreskapazität von 1,2 Millionen Tonnen erreichen.

Geopolitische Bedeutung und steigende Wolframpreise

Die geopolitische Lage spielt Almonty Industries ebenfalls in die Karten. China kontrolliert über 80 Prozent des weltweiten Wolframangebots und hat in der Vergangenheit Exportbeschränkungen verhängt. Dies hat zu einem Anstieg des Wolframpreises geführt, der aktuell bei über 800 US-Dollar pro MTU liegt. Almonty positioniert sich als westliche Alternative und plant, künftig 40 Prozent des nicht-chinesischen Marktes zu bedienen.

Insiderkäufe und Analystenoptimismus

Eines der jüngsten positiven Signale kommt von CEO Lewis Black, der kürzlich weitere Aktien des Unternehmens im Wert von rund 185.000 kanadischen Dollar erworben hat. Sein Anteil am Unternehmen liegt nun bei fast 9 Prozent. Solche Insiderkäufe werden oft als Vertrauensbeweis in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens gewertet. Analysten teilen diesen Optimismus. Mit Kurszielen von bis zu 12,00 US-Dollar sehen sie weiteres Aufwärtspotenzial. Die gut gefüllte Kasse des Unternehmens, die durch eine Kapitalerhöhung im Jahr 2025 gestärkt wurde, bietet zudem finanzielle Sicherheit für die geplanten Expansionsprojekte.