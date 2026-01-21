Die Almonty Industries-Aktie verzeichnet aktuell deutliche Kursgewinne. Doch was steckt hinter diesem Aufschwung?
21.01.2026 - 13:33 Uhr
Die Almonty Industries-Aktie konnte in den letzten Tagen einen signifikanten Kursanstieg verzeichnen. Nach einem kurzen Rücksetzer zum Beginn der Woche konnt das Papier ganze 17 Prozent gutmachen und stieg heute in der Spitze auf 8,24 Euro. Die Gründe für diese Entwicklung liegen in den operativen Fortschritten des Unternehmens und der geopolitischen Bedeutung seiner Projekte.