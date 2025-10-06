Die AMD-Aktie schießt zum Wochenbeginn in die Höhe, und das mit einem Kursplus, das viele überrascht. Was dahinter steckt, sorgt in der Tech-Branche für Aufsehen.

Die AMD-Aktie explodiert zum Wochenauftakt um über 20 Prozent. Der Grund: Der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) hat einen milliardenschweren Großauftrag von OpenAI an Land gezogen. Die mehrjährige Partnerschaft bringt nicht nur enorme Umsätze, sondern könnte AMD zum echten Nvidia-Konkurrenten im KI-Markt machen.

OpenAI bestellt KI-Chips im Wert von über 100 Milliarden Dollar Laut Unternehmensangaben hat AMD eine Vereinbarung mit OpenAI geschlossen, die die Lieferung von Grafikprozessoren (GPUs) über mehrere Hardwaregenerationen hinweg vorsieht. Das Volumen: sechs Gigawatt Rechenleistung, umgesetzt durch Hunderttausende High-End-GPUs aus der kommenden Instinct MI450-Serie. Die erste Auslieferung startet in der zweiten Jahreshälfte 2026. Schon ab 2025 sollen erste Umsätze fließen, vor allem durch den geplanten Bau eines OpenAI-Rechenzentrums, das allein eine Leistung von einem Gigawatt umfasst.

OpenAI darf bis zu 10 % an AMD erwerben

Besonders bemerkenswert: Im Rahmen des Deals erhält OpenAI die Option, bis zu 160 Millionen AMD-Aktien zu erwerben. Das entspricht rund zehn Prozent des Unternehmens. Diese Beteiligung ist an verschiedene Meilensteine gebunden, etwa an die Lieferung der ersten GPU-Chargen oder das Erreichen technischer Ziele.

Kampfansage an Nvidia - AMD ist zurück im KI-Rennen

Die strategische Bedeutung der Partnerschaft ist enorm. Während Nvidia bisher als unangefochtener Marktführer für KI-Chips galt, positioniert sich AMD mit diesem Deal nun als ernstzunehmender Herausforderer. AMD-Strategiechef Mat Hein spricht von einem „Wendepunkt für die gesamte Branche“. Auch OpenAI-CEO Sam Altman unterstreicht die Tragweite. Die Zusammenarbeit sei entscheidend für den Aufbau der nötigen Infrastruktur, um das Potenzial generativer KI voll auszuschöpfen. Laut AMD-Chefin Lisa Su sei es eine „Win-win-Situation“, die das gesamte KI-Ökosystem voranbringe.

Anleger feiern den Deal - Aktie springt über 23 % nach oben

Die Börse reagiert begeistert. Bereits vorbörslich kletterte der AMD-Kurs um über 23 Prozent. Analysten sehen in der Partnerschaft mit OpenAI nicht nur hohe zusätzliche Umsätze (geschätzt mehrere zehn Milliarden Dollar), sondern auch massives Wachstumspotenzial durch Folgeaufträge und Marktanteilsgewinne.