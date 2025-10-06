Die AMD-Aktie schießt zum Wochenbeginn in die Höhe, und das mit einem Kursplus, das viele überrascht. Was dahinter steckt, sorgt in der Tech-Branche für Aufsehen.
06.10.2025 - 13:58 Uhr
Die AMD-Aktie explodiert zum Wochenauftakt um über 20 Prozent. Der Grund: Der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) hat einen milliardenschweren Großauftrag von OpenAI an Land gezogen. Die mehrjährige Partnerschaft bringt nicht nur enorme Umsätze, sondern könnte AMD zum echten Nvidia-Konkurrenten im KI-Markt machen.