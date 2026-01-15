Die ASML-Aktie konnte zum Beginn des heutigen Handelstages erneut deutlich zulegen und erreichte ein neues Allzeithoch. Doch was steckt hinter diesem Kurssprung?

Zum Beginn des Handelstages notiert die ASML-Aktie in der Spitze bei etwa 1.165 Euro, was einem Anstieg von über 7 Prozent entspricht. Der niederländische Chipausrüster profitiert von positiven Nachrichten aus der Branche und optimistischen Analystenbewertungen. Insbesondere die jüngsten Geschäftszahlen sowie der erste Quartalsausblick des Halbleiterherstellers TSMC haben die Stimmung beflügelt.

Starke Impulse durch TSMC Ein zentraler Treiber für den Kursanstieg der ASML-Aktie ist der optimistische Ausblick von Taiwan Semiconductor (TSMC), dem weltweit größten Auftragsfertiger für Halbleiter. TSMC plant, seine Investitionsausgaben im Jahr 2026 auf bis zu 56 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, wobei ein Großteil in moderne Prozesstechnologien wie den 2-Nanometer-Knoten fließen soll. Diese Investitionen sind ein klares Signal für die anhaltend hohe Nachfrage nach Spitzentechnologien, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). ASML, als führender Anbieter von EUV-Lithographiesystemen, ist ein zentraler Profiteur dieser Entwicklung.

Analysten bleiben optimistisch

Zusätzlich erhält die ASML-Aktie Rückenwind von der Analystenseite. Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der ASML-Aktie mit einem Kursziel von 1.550 US-Dollar und einem "Outperform"-Rating aufgenommen. Analysten betonen die robuste Dynamik im Bereich der Wafer-Fertigung und sehen Lithografiesysteme in einem langfristigen Wachstumstrend. Auch andere Experten haben ihre Kursziele für ASML zuletzt angehoben, was das Vertrauen in die Aktie weiter stärkt.

Rekordzahlen und KI-Boom

Die jüngsten Geschäftszahlen von TSMC unterstreichen die Stärke der Halbleiterbranche. Mit einem Rekordgewinn und einem Umsatzwachstum von über 20 Prozent zeigt sich, dass die Nachfrage nach KI-Chips und Hochleistungsprozessoren ungebrochen ist. Diese Entwicklung wirkt sich positiv auf die gesamte Lieferkette aus, zu der auch ASML gehört. Die starke Position von ASML in der Branche und die kontinuierliche Nachfrage nach ihren Spitzentechnologien machen das Unternehmen zu einem der Hauptgewinner des aktuellen KI-Booms.

Was macht ASML?

Die ASML Holding N.V. ist ein niederländisches Unternehmen und der weltweit führende Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie. Die hochkomplexen Maschinen von ASML sind essenziell für die Herstellung moderner Mikrochips, die in Technologien wie Smartphones, KI, Robotik und IoT zum Einsatz kommen. Mit einem globalen Marktanteil von 80–90 % in der Lithographie-Ausrüstungsindustrie und Kunden wie TSMC, Samsung und Intel ist ASML ein zentraler Akteur in der Chipproduktion. Der Hauptsitz befindet sich in Veldhoven, Niederlande, wo auch Forschung, Entwicklung und Montage unter Reinraumbedingungen stattfinden. ASML ist eines der wertvollsten Technologieunternehmen Europas.

Fazit

Die ASML-Aktie profitiert von einer Kombination aus positiven Branchennachrichten, starken Geschäftszahlen bei TSMC und optimistischen Analystenbewertungen. Mit einem Kursanstieg von 7 Prozent und einem neuen Rekordhoch zeigt sich, dass das Vertrauen der Anleger in die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens ungebrochen ist. Dennoch sollten Anleger mögliche Volatilitäten im Blick behalten, da die Bewertung bereits ambitioniert ist.