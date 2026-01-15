Die ASML-Aktie konnte zum Beginn des heutigen Handelstages erneut deutlich zulegen und erreichte ein neues Allzeithoch. Doch was steckt hinter diesem Kurssprung?
15.01.2026 - 10:01 Uhr
Zum Beginn des Handelstages notiert die ASML-Aktie in der Spitze bei etwa 1.165 Euro, was einem Anstieg von über 7 Prozent entspricht. Der niederländische Chipausrüster profitiert von positiven Nachrichten aus der Branche und optimistischen Analystenbewertungen. Insbesondere die jüngsten Geschäftszahlen sowie der erste Quartalsausblick des Halbleiterherstellers TSMC haben die Stimmung beflügelt.