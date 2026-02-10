Die Aumovio-Aktie zeigt sich heute mit einem deutlichen Kursplus. Anleger begrüßen das neue Kursziel der Deutschen Bank.

Matthias Kemter 10.02.2026 - 13:20 Uhr

Die Aktie des Autozulieferers Aumovio notiert aktuell bei 43,90 Euro und verzeichnet damit ein Plus von 5 % gegenüber dem Vortag. Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio vor den anstehenden Quartalszahlen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Analyst Christoph Laskawi dürften die Ergebnisse des Unternehmens im Einklang mit den Erwartungen des Managements stehen.