Die Barrick Mining Aktie schießt auf ein 13-Jahres-Hoch und das hat gleich mehrere Gründe. Ein spektakulärer Goldfund in Nevada und der Rekordpreis für Gold sorgen für neue Euphorie an den Märkten.
23.09.2025 - 15:14 Uhr
Die Aktie von Barrick Mining sorgt derzeit für Aufsehen an den Börsen. Mit einem Kurssprung von rund sieben Prozent hat sie den höchsten Stand seit fast 13 Jahren erreicht. Hintergrund sind gleich mehrere Faktoren, die das Papier nach oben treiben, von einer spektakulären Gold-Entdeckung bis hin zu einem Rekordhoch beim Goldpreis.