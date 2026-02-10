Die BASF-Aktie konnte am Dienstag deutlich zulegen und notierte zuletzt bei 50,60 Euro, was einem Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Doch was sind die Gründe für diesen Kursanstieg?

Optimistische Analystenbewertung

Ein wesentlicher Treiber für den jüngsten Kursanstieg war die optimistische Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs. Analystin Georgina Fraser hob das Kursziel für BASF von 48 auf 62 Euro an und bestätigte die Einstufung mit "Buy". Fraser begründete ihre Einschätzung mit ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und einer Verbesserung des Branchenumfelds für Chemiewerte. Trotz der weiterhin schlechten Stimmung sieht sie BASF in einer guten Position, um von einem pro-zyklischen Ansatz zu profitieren.

 

Aktienrückkaufprogramm stärkt Vertrauen

Ein weiterer Faktor, der den Kurs beflügelte, ist das laufende Aktienrückkaufprogramm von BASF. Das Unternehmen plant, bis Juni 2026 Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückzukaufen. Dieser Schritt wurde durch den Verkauf der Coatings-Sparte und andere Portfoliomaßnahmen finanziert. Die zurückgekauften Aktien werden eingezogen, was die Kapitalstruktur verbessert und das Ergebnis je Aktie steigert. Das Programm signalisiert Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens und wurde von den Märkten positiv aufgenommen.

Positive Kursentwicklung seit Jahresbeginn

Seit Anfang 2026 hat die BASF-Aktie bereits um 13,9 Prozent zugelegt. Der aktuelle Kurs von 50,60 Euro zeigt, dass die Aktie weiterhin Aufwärtspotenzial hat, insbesondere im Hinblick auf das von Goldman Sachs gesetzte Kursziel von 62 Euro. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für Q4 2025 am 27. Februar 2026 könnte weitere Impulse liefern.