Die BASF-Aktie konnte am Dienstag deutlich zulegen und notierte zuletzt bei 50,60 Euro, was einem Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Doch was sind die Gründe für diesen Kursanstieg?

Matthias Kemter 10.02.2026 - 11:37 Uhr

Optimistische Analystenbewertung

Ein wesentlicher Treiber für den jüngsten Kursanstieg war die optimistische Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs. Analystin Georgina Fraser hob das Kursziel für BASF von 48 auf 62 Euro an und bestätigte die Einstufung mit "Buy". Fraser begründete ihre Einschätzung mit ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und einer Verbesserung des Branchenumfelds für Chemiewerte. Trotz der weiterhin schlechten Stimmung sieht sie BASF in einer guten Position, um von einem pro-zyklischen Ansatz zu profitieren.