Die Bayer-Aktie erlebt einen deutlichen Kursanstieg und erreicht ein neues Jahreshoch. Was steckt hinter dieser Entwicklung, die Investoren aufhorchen lässt?
02.12.2025 - 14:26 Uhr
Am heutigen Dienstagmorgen konnte die Bayer-Aktie einen Kursanstieg von über 12 Prozent verzeichnen. Von knapp 30 Euro stieg das Papier auf aktuell 34 Euro. Der Anstieg markiert das höchste Niveau seit etwa 2 Jahren. Hintergrund sind positive Entwicklungen im langjährigen Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup, die den Markt optimistisch stimmen.