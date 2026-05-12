Die Bayer-Aktie legt am Dienstag deutlich zu und notiert aktuell bei 39,50 Euro, was einem Plus von 7 Prozent entspricht. Jüngste Ereignisse sorgen für Optimismus an den Märkten.
12.05.2026 - 11:23 Uhr
Bayer konnte mit einem starken Jahresauftakt überraschen. Besonders das Agrargeschäft und die Entwicklung neuer Medikamente trugen zu den positiven Ergebnissen bei. Trotz Herausforderungen wie Patentabläufen und Rechtsstreitigkeiten zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und hebt seine Prognose für das laufende Jahr leicht an.