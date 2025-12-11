Die Aktie von Critical Infrastructure Technologies verzeichnet aktuell einen deutlichen Kursanstieg. Aber was steckt hinter dieser Entwicklung? Die Hintergründe im Überblick.
11.12.2025 - 11:41 Uhr
Nach einer Phase der Konsolidierung hat die Aktie von Critical Infrastructure Technologies mit einem aktuellen Kurs von 0,65 Euro und ein deutliches Plus gemacht. Von rund 0,50 Euro am Vorabend ging es heute Vormittag auf etwa 0,70 Euro in der Spitze. Ein Anstieg um 40 Prozent. Im Zentrum des Interesses steht eine geplante Übernahme, die das Unternehmen operativ und strategisch auf ein neues Niveau heben könnte.