Nach einer Phase der Konsolidierung hat die Aktie von Critical Infrastructure Technologies mit einem aktuellen Kurs von 0,65 Euro und ein deutliches Plus gemacht. Von rund 0,50 Euro am Vorabend ging es heute Vormittag auf etwa 0,70 Euro in der Spitze. Ein Anstieg um 40 Prozent. Im Zentrum des Interesses steht eine geplante Übernahme, die das Unternehmen operativ und strategisch auf ein neues Niveau heben könnte.

Übernahme als Wachstumstreiber Critical Infrastructure Technologies steht kurz vor dem Abschluss der Übernahme eines hochspezialisierten Präzisionsfertigers. Um welches Unternehmen es sich genau handelt, ist noch nicht bekannt. Es soll sich um einen führenden Präzisionsfertiger aus Westaustralien mit besten Verbindungen zum Verteidigungs- und Industriesektor handeln, der über moderne Fertigungsanlagen verfügt. Die Due-Diligence-Prüfung ist nahezu abgeschlossen und die Finanzierung in Höhe von 10 Millionen AUD wurde bereits durch einen erfahrenen Kapitalmarktpartner strukturiert. Mit dieser Akquisition sichert sich das Unternehmen nicht nur modernste Fertigungskapazitäten, sondern auch einen sofortigen Umsatz- und Ergebniszuwachs. Die zu übernehmende Firma erwirtschaftet 7,4 Millionen AUD Umsatz und 1,9 Millionen AUD EBITDA im laufenden Geschäftsjahr. Damit erhält Critical Infrastructure Technologies eine solide Basis für weiteres Wachstum und die Möglichkeit, die eigene Produktion zu skalieren.

Strategische Vorteile durch vertikale Integration

Die Übernahme verschafft Critical Infrastructure Technologies Zugang zu einer hochqualifizierten Belegschaft und modernsten Produktionsanlagen, darunter Laserschneidsysteme, CNC-Bearbeitung und Roboterschweißtechnik. Dies ermöglicht eine schnellere Prototypenentwicklung, eine bessere Kostenkontrolle und eine skalierbare Fertigung für Verteidigungs- und Kommunikationstechnologien.

Globale Expansion und starke Partnerschaften

Parallel zur Übernahme baut Critical Infrastructure Technologies sein internationales Netzwerk aus. Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in Lettland sichert sich das Unternehmen eine operative Basis an der NATO-Ostflanke und profitiert vom europäischen Verteidigungsboom. Strategische Partnerschaften, etwa mit Babcock International, Terma und Draganfly, stärken die Position im globalen Markt und eröffnen neue Geschäftschancen.

Operativer Fortschritt und Umsatzperspektiven

Die Serienproduktion der Nexus-Plattformen ist angelaufen, und die ersten Einheiten stehen kurz vor der Auslieferung an strategisch wichtige Partner in Europa und den USA. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzpotenzial von bis zu 4,5 Millionen CAD aus der ersten Serie. Die operative Entwicklung untermauert die Kursdynamik und signalisiert den Übergang von der Entwicklungs- zur Umsatzphase.