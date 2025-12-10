Die DroneShield-Aktie zeigt nach einem dramatischen Kursverfall erste Anzeichen einer Erholung. Doch was steckt hinter dem jüngsten Kursanstieg zur Wochenmitte?
Nach einem massiven Einbruch zwischen Oktober und November scheint sich die DroneShield-Aktie in den letzten Wochen zu stabilisieren und konnte am Dienstag sogar um 7 % auf einen Kurs von knapp 1,17 Euro zulegen. Auch heute beginnt der Handelstag äußerst positiv. Mit einem weiteren Kurssprung auf aktuell 1,34 Euro hat das Papier mittlerweile rund 24 Prozent seit Wochenbeginn zugelegt. Ein offizieller Grund ist aktuell nicht festzustellen. Das Comeback des Kurses wirft nun die Frage auf, ob dies der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist oder lediglich eine kurzfristige Gegenbewegung. Aktuell wird davon ausgegangen, dass Kleinanleger wieder verstärkt investieren.