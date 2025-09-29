Die Aktie von DroneShield sorgt am Montagmorgen für Schlagzeilen. Innerhalb weniger Stunden hat das Papier kräftig zugelegt und Anleger blicken gespannt auf die neuesten Entwicklungen rund um den australischen Drohnenabwehr-Spezialisten.
29.09.2025 - 09:13 Uhr
Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield erlebt am heutigen Montagmorgen (29.09.2025, 08:45 Uhr) einen kräftigen Kurssprung. Mit aktuell 2,40 Euro notiert das Papier rund +12 Prozent höher als am Vortag. Doch was steckt hinter dem jüngsten Höhenflug?