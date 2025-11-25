Die Aktie von DroneShield schießt plötzlich zweistellig nach oben, nach Wochen voller Turbulenzen ein ungewohnter Anblick. Hinter dem Kursruck steckt ein Zusammenspiel aus neuen Impulsen und überraschenden Signalen aus dem Unternehmen.
25.11.2025 - 09:52 Uhr
Nach einem dramatischen Kursverfall in den vergangenen Wochen erlebt die DroneShield-Aktie einen kräftigen Rebound. Zum Beginn des heutigen Handelstages kletterte der Kurs um über 20 Prozent von 1,04 Euro auf aktuell knapp 1,30 Euro. Der plötzliche Anstieg hat einen klaren Auslöser. Einen neuen Millionenauftrag aus Europa, der sowohl das operative Geschäft als auch das Vertrauen in das Unternehmen stärkt.