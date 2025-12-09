Die DroneShield-Aktie zeigt nach einem dramatischen Kursverfall erste Anzeichen einer Erholung. Doch was steckt hinter dem jüngsten Kursanstieg?
09.12.2025 - 16:49 Uhr
Nach einem massiven Einbruch zwischen Oktober und November scheint sich die DroneShield-Aktie in den letzten Wochen zu stabilisieren und konnte am Dienstag sogar um 7 % zulegen. Aktuell notiert das Papier bei knapp 1,17 Euro. Die Stabilisierung des Kurses wirft die Frage auf, ob dies der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist oder lediglich eine kurzfristige Gegenbewegung.