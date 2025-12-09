Die DroneShield-Aktie zeigt nach einem dramatischen Kursverfall erste Anzeichen einer Erholung. Doch was steckt hinter dem jüngsten Kursanstieg?

Nach einem massiven Einbruch zwischen Oktober und November scheint sich die DroneShield-Aktie in den letzten Wochen zu stabilisieren und konnte am Dienstag sogar um 7 % zulegen. Aktuell notiert das Papier bei knapp 1,17 Euro. Die Stabilisierung des Kurses wirft die Frage auf, ob dies der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist oder lediglich eine kurzfristige Gegenbewegung.

Erste Erholung nach turbulentem Herbst Grund für den Kursverfall der letzten Monate war der Vertrauensverlust der Anleger. Insiderverkäufe durch führende Vorstandsmitglieder, darunter CEO Oleg Vornik, sorgten für erhebliche Verunsicherung. Insgesamt wurden Aktien im Wert von 67 Millionen AUD abgestoßen. Hinzu kam der Rücktritt des US-Strategen Matt McCrann, was die Expansionspläne in den USA ins Wanken brachte. Diese Ereignisse führten zu einer Vertrauenskrise, die den Kurs stark belastete.

Hohe Volatilität & geopolitische Lage

Trotz der wachsenden Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen bleibt die Aktie ein Spielball der Unsicherheit. Fast wöchentlich "korrigiert" sich das Papier nahezu zweistellig. Die hohe Volatilität ist mittlerweile zum Grundrauschen geworden. Der Markt reagiert sensibel auf jede Nachricht und das zieht vor allem kurzfristig orientierte Trader an und schreckt langfristige Anleger ab. Zudem bleibt DroneShield eine Rüstungsaktie, die wie Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Co auch, in der aktuellen Lage vor allem auf geopolitische Nachrichten sensibel reagieren. Die aktuell zähen Friedensverhandlungen sowie die neue nationale Sicherheitsstrategie der US-Regierung, die sich von Europa distanziert, geben auch der Rüstungsindustrie samt DroneShield aktuell wieder Rückenwind.

Operative Stärke als Lichtblick

Trotz der Governance-Probleme beeindruckt DroneShield mit starken operativen Zahlen. Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 93 Millionen AUD, mehr als das Zehnfache des Vorjahresquartals. Der gesicherte Auftragsbestand für 2025 liegt bei 193 Millionen AUD. Diese Zahlen unterstreichen die technologische Stärke des Unternehmens und die hohe Nachfrage im boomenden Drohnenabwehr-Markt.

Stabilisierung oder trügerische Erholung?

Die aktuelle Kursstabilisierung könnte jedoch fragil sein. Analysten von Red Leaf Securities warnten Anfang Dezember vor weiteren Kursverlusten und stuften die Aktie aufgrund der jüngsten Ereignisse zum Verkauf ein. Ohne positive Impulse, wie neue Aufträge oder glaubwürdige Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmensführung, könnte die Erholung schnell verpuffen.