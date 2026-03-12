Die DroneShield-Aktie legt weiter zu und nähert sich wichtigen Kursmarken. Welche Faktoren treiben den Kursanstieg und welche Rolle spielen neue Expansionspläne?
12.03.2026 - 10:00 Uhr
Die DroneShield-Aktie notiert aktuell bei 2,40 Euro und hat seit Wochenbeginn einen Kursanstieg von 9 % verzeichnet. Diese Entwicklung steht im Kontext einer starken Nachfrage nach Anti-Drohnen-Systemen und strategischen Expansionsplänen des Unternehmens. Besonders die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte in der EU und die wachsende Auftragspipeline scheinen das Vertrauen der Anleger wieder zu stärken.