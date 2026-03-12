Die DroneShield-Aktie legt weiter zu und nähert sich wichtigen Kursmarken. Welche Faktoren treiben den Kursanstieg und welche Rolle spielen neue Expansionspläne?

Die DroneShield-Aktie notiert aktuell bei 2,40 Euro und hat seit Wochenbeginn einen Kursanstieg von 9 % verzeichnet. Diese Entwicklung steht im Kontext einer starken Nachfrage nach Anti-Drohnen-Systemen und strategischen Expansionsplänen des Unternehmens. Besonders die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte in der EU und die wachsende Auftragspipeline scheinen das Vertrauen der Anleger wieder zu stärken.

Strategische Expansion in Europa Ein zentraler Treiber für den jüngsten Kursanstieg ist die Ankündigung von DroneShield, eine eigene Fertigungsstätte in der Europäischen Union aufzubauen. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Unternehmen, lokale Lieferketten zu stärken und schneller auf Ausschreibungen in Europa zu reagieren. Die neue Produktionslinie soll bis Mitte 2026 erste Einheiten ausliefern und die Produktionskapazität des Unternehmens bis Ende 2026 auf 2,4 Milliarden US-Dollar steigern. Diese Expansion wird als Antwort auf die steigende Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen in Europa und weltweit gesehen.

Rekordzahlen und wachsende Auftragspipeline

Die jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen für 2025 zeigen, dass DroneShield den Sprung in die Gewinnzone geschafft hat. Mit einem Umsatzwachstum von 276 % und einem Nettogewinn von 3,5 Millionen AUD konnte das Unternehmen die Basis für weiteres Wachstum legen. Besonders die europäische Nachfrage treibt die Auftragspipeline, die aktuell auf 2,3 Milliarden AUD angewachsen ist. Großaufträge, wie der jüngste Abschluss mit einem europäischen Militärkunden im Wert von 49,6 Millionen AUD, unterstreichen die starke Marktposition von DroneShield.

Technologische Führungsrolle

DroneShield profitiert zudem von seiner technologischen Führungsrolle im Bereich der Drohnenabwehr. Mit innovativen Produkten wie der „DroneGun Mk4“ und einer breiten Anwendungspalette, die von militärischen Einrichtungen bis hin zu Flughäfen reicht, hat sich das Unternehmen als führender Anbieter etabliert. Die zunehmende Bedrohung durch Drohnen in Konfliktregionen und der Fokus auf Sicherheitsmaßnahmen treiben die Nachfrage nach diesen Lösungen weiter an.

Positive Marktstimmung

Die Kombination aus starken Geschäftszahlen, strategischen Expansionsplänen und einer wachsenden Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen hat die Marktstimmung für DroneShield deutlich verbessert. Analysten sehen in der Aktie weiteres Potenzial, insbesondere da sich der Kurs einer wichtigen technischen Marke bei 2,50 Euro nähert. Sollte diese Hürde überwunden werden, könnten weitere Kursgewinne folgen.