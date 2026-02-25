Die DroneShield-Aktie verzeichnet am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg. Anleger reagierten positiv auf die jüngsten Geschäftszahlen und die optimistischen Aussichten des Unternehmens. Das Wichtigste im Überblick.
25.02.2026 - 11:03 Uhr
Nach einem schwierigen Jahresbeginn, in dem die DroneShield-Aktie zeitweise über 30 Prozent an Wert verlor, konnte das Papier am Mittwoch einen deutlichen Sprung nach oben machen. Mit einem Plus von über 11 Prozent stieg der Kurs auf aktuell 2,01 Euro. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 des Unternehmens im Rahmen seines Preliminary Final Report (Appendix 4E) zurückzuführen.