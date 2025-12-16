Die DroneShield-Aktie sorgt wieder für Aufsehen. Nach einem deutlichen Kurssprung fragen sich viele Anleger, was hinter dem plötzlichen Anstieg steckt. Ein Überblick.
16.12.2025 - 09:34 Uhr
Die DroneShield-Aktie verzeichnete heute einen deutlichen Kursanstieg. Von knapp 1,20 Euro ging es in der Spitze bei 1,47 Euro um über 20 Prozent nach oben. Ein neuer Großauftrag aus Europa sorgte für Optimismus bei den Anlegern und katapultierte die Aktie an die Spitze des australischen Aktienmarkts. Aktuell notiert das Papier bei 1,44 Euro.