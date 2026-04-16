Die Gerresheimer-Aktie konnte zum Donnerstag um 10 % zulegen. Doch was steckt hinter dem Kursanstieg?
16.04.2026 - 08:35 Uhr
Nach einer schwierigen Phase für den Spezialverpackungshersteller Gerresheimer gibt es nun positive Signale. Das Unternehmen konnte sich mit seinen Kreditgebern auf eine Fristverlängerung einigen und hat den Verkaufsprozess für die US-Tochter Centor gestartet. Diese Maßnahmen haben die unmittelbaren finanziellen Risiken reduziert und die Aktie beflügelt. Von knapp 18 Euro am Vortag ging es zum Beginn des neuen Handelstages um über 10 % bergauf. Aktuell notiert das Papier damit auf der 20-Euro-Schallmauer.