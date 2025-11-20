Die Alphabet-Aktie schießt auf ein neues Allzeithoch und das inmitten eines zunehmend härteren KI-Wettlaufs. Was hinter dem plötzlichen Kursfeuerwerk steckt, sorgt an der Wall Street für Aufsehen.
20.11.2025 - 10:35 Uhr
Die Alphabet-Aktie hat in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Mit einem beeindruckenden Kursanstieg und einem neuen Allzeithoch stellt sich die Frage, was diese Entwicklung antreibt? Die kurze Antwort liegt in der Enthüllung von Gemini 3, einem Vertrauensvorschuss von Warren Buffett und Investitionen in die Zukunft. Die Gründe im Überblick: