Infineon überraschte heute mit starken Kursgewinnen. Doch was steckt wirklich hinter dem plötzlichen Aufschwung? Ein Blick auf neue Entwicklungen.
12.11.2025 - 16:15 Uhr
Die Aktie von Infineon Technologies hat nach Veröffentlichung der Quartalszahlen spürbar zugelegt. Am Mittwochmorgen stieg der Kurs um fast 12 % auf fast 38 Euro. Der höchste Stand seit August. Hintergrund ist die zunehmende Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz, insbesondere bei Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren. Der Chiphersteller erwartet hier im laufenden Geschäftsjahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz, nachdem zuvor nur mit einer Milliarde gerechnet wurde.