Die Intel-Aktie verzeichnet aktuell deutliche Kursgewinne. Welche Faktoren den Anstieg auslösen und welche Hintergründe eine Rolle spielen.
19.08.2025 - 10:30 Uhr
Die Aktie des kriselnden US-Chipkonzerns Intel legt am Dienstagmorgen deutlich zu. Grund ist der Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank, der im Rahmen einer Kapitalerhöhung für zwei Milliarden US-Dollar neue Intel-Aktien erwirbt. Der Kaufpreis liegt bei 23 Dollar pro Anteilsschein. Mit der Transaktion wird Softbank zu einem der zehn größten Investoren bei Intel. Der Markt reagierte sofort: Die in Frankfurt gehandelten Intel-Papiere stiegen zeitweise um rund 5,5 Prozent.