Die Klöckner-Aktie verzeichnet zum Wochenbeginn einen deutlichen Kursanstieg von über 26 Prozent. Was hinter dem Kurssprung der Stahlhändler-Aktie steckt.
08.12.2025 - 15:13 Uhr
Die Aktie des im SDAX notierten Stahlhändlers Klöckner & Co erlebt zum Beginn der Handelswoche einen bemerkenswerten Aufschwung. In der Spitze notierte das Papier heute bei 7,97 Euro und verbuchte damit einen Kursanstieg von über 26 Prozent gegenüber der Vorwoche. Aktuell liegt der Kurs wieder bei etwa 7,60 Euro. Hintergrund des Kursfeuerwerks sind Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch den US-Konzern Worthington Steel.