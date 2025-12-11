Die Munich Re-Aktie verzeichnet aktuell einen deutlichen Kursanstieg. Die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens sorgen für Aufmerksamkeit. Ein Überblick.
11.12.2025 - 16:22 Uhr
Die Aktie der Munich Re kletterte am hat seit gestern um fast 5 Prozent auf 558,00 Euro zugelegt. Auslöser für den Kursanstieg sind die Vorstellung der neuen Mehrjahresstrategie „Ambition 2030“, positive Gewinnprognosen sowie ein laufendes Aktienrückkaufprogramm. Die Kombination aus ambitionierten Zielen und konkreten Maßnahmen hat das Vertrauen der Investoren gestärkt und die Aktie nach oben getrieben.