In nur 48 Stunden um das 20-fache gestiegen. Die Aktie des US-Senders Newsmax legt nach dem Börsengang ein Kursfeuerwerk hin, aber was steckt hinter dem Hype?

Newsmax ist ein US-amerikanischer, rechtskonservativer Nachrichtensender und Medienanbieter, der 1998 gegründet wurde. Er betreibt eine Website, ein Printmagazin und den Kabelsender Newsmax TV. Bekannt wurde der Nachrichtensender auch durch die Verbreitung umstrittener politischer Inhalte. Nun erfolgte am 31. März 2025 der Börsenstart.

Trump-Effekt befeuert Nachfrage nach konservativen Medien

Die Newsmax-Aktie sorgt an der Wall Street derzeit für Furore. Innerhalb von nur 48 Stunden nach dem Börsengang verzeichnet ihr Kurs nun ein Plus von über 2.000 Prozent. Damit wurde das Unternehmen an der Börse zwischenzeitlich sogar mit fast 30 Milliarden US-Dollar bewertet – mehr als etablierte Medienkonzerne wie Warner Bros. Discovery, Paramount Global oder die New York Times.

Ein zentraler Faktor für den Börsenhype dürfte der Wahlsiegs von Donald Trump und damit die gestiegene Nachfrage nach rechtskonservativen Medien sein. Seitdem verzeichnet der Sender laut CNBC einen Anstieg der Zuschauerzahlen. Newsmax positioniert sich als konservative Alternative zu Fox News – in einem Markt, der aktuell nur wenige Wettbewerber kennt.

„Amerikas Aktie“: Kleinanleger treiben den Hype

Anleger in Online-Foren bejubeln Newsmax bereits als das neue GameStop. Der Sender wird in Memes als „Amerikas Aktie“ gefeiert – eine Anspielung auf seine Nähe zur republikanischen Wählerschaft und Präsident Donald Trump. Viele Kleinanleger hoffen auf einen ähnlichen Kursverlauf wie bei den Meme-Aktien von 2021, was ebenfalls zu Käufen geführt haben dürfte. Zudem sind Börsengänge klassischer Kabel- und Nachrichtensender in den USA eher eine Seltenheit. Genau das könnte den aktuellen Hype um Newsmax zusätzlich verstärkt haben, da Anleger hier eine Gelegenheit bekommen, in ein Segment zu investieren, das nur selten neu an die Börse kommt.

Mini-Umsatz, Mega-Bewertung

Trotz der Euphorie bleibt die wirtschaftliche Basis dünn. Newsmax erzielt nur rund 171 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr – ein im Vergleich zur Bewertung extrem geringer Wert. Selbst für spekulative Tech-Aktien ein ungewöhnlich hohes Niveau. Experten sehen daher Parallelen zu früheren Meme-Aktien und warnen vor dem Handel, der zu diesem Zeitpunkt komplett spekulativ sein dürfte.