Die Novo-Nordisk-Aktie hat in den letzten Tagen einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Was hinter diesem Aufschwung steckt und welche Faktoren die Anleger optimistisch stimmen, erfahren Sie hier.
05.05.2026 - 13:16 Uhr
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in der vergangenen Woche um knappe 10 Prozent zugelegt und notiert aktuell bei 38,24 Euro. Der Kursanstieg ist vor allem auf die Markteinführung eines neuen Medikaments in den USA zurückzuführen. Doch auch andere Faktoren spielen eine Rolle, die das Vertrauen der Anleger stärken.