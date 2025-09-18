Neue Studiendaten zu Wegovy und Ozempic treiben die Novo-Nordisk-Aktie kräftig nach oben. Warum der Pharmakonzern jetzt wieder im Fokus steht.
18.09.2025 - 15:07 Uhr
Die Aktie von Novo Nordisk legt aktuell deutlich zu und notiert bei 53,06 €. Allein am heutigen Handelstag verzeichnet das Papier ein Plus von fast 7 %. Der Grund für den kräftigen Anstieg liegt in neuen Studiendaten sowie positiven Analystenstimmen, die das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstory des dänischen Pharmakonzerns stärken.