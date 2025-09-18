Neue Studiendaten zu Wegovy und Ozempic treiben die Novo-Nordisk-Aktie kräftig nach oben. Warum der Pharmakonzern jetzt wieder im Fokus steht.

Die Aktie von Novo Nordisk legt aktuell deutlich zu und notiert bei 53,06 €. Allein am heutigen Handelstag verzeichnet das Papier ein Plus von fast 7 %. Der Grund für den kräftigen Anstieg liegt in neuen Studiendaten sowie positiven Analystenstimmen, die das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstory des dänischen Pharmakonzerns stärken.

Positive Ergebnisse für Semaglutid Ein zentraler Treiber sind die diese Woche veröffentlichten Resultate der OASIS-4-Studie. Dabei wurde eine orale Variante von Semaglutid (Wegovy als Tablette) getestet.

Teilnehmer ohne Diabetes, aber mit Übergewicht oder Adipositas verloren im Schnitt 16,6 % ihres Körpergewichts nach 64 Wochen.

Über ein Drittel reduzierte das Gewicht sogar um mehr als 20 %.

Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen entsprachen dem bekannten Sicherheitsprofil.

Novo Nordisk hat für die Tablettenform bereits einen FDA-Zulassungsantrag gestellt. Eine Entscheidung könnte noch 2025 fallen. Die Produktion soll in den USA stattfinden, was auch politisch ein positives Signal ist.

REACH-Studie stärkt Ozempic

Zusätzlich hat das Unternehmen die REACH-Real-World-Studie präsentiert. Diese untersuchte über 58.000 ältere Diabetes-Patienten im US-Medicare-System. Das Ergebnis:

Ozempic senkte das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod um 23 % im Vergleich zu Eli Lillys Konkurrenzprodukt Dulaglutid.

Die Gesamtsterblichkeit ging unter Ozempic sogar um 26 % zurück.

Weitere Studien deuten zusätzlich auf einen Nierenschutz durch Semaglutid hin.

Damit zeigt Novo Nordisk, dass seine Präparate nicht nur beim Abnehmen, sondern auch bei kardiovaskulären Erkrankungen und Nierenerkrankungen Vorteile bieten.

Analysten bleiben optimistisch

Auch die Investmentbank JPMorgan bestätigte ihre positive Einschätzung und bewertet Novo Nordisk weiter mit „Overweight“ mit einem Kursziel bei 500 Dänischen Kronen. Das Management bekräftigte auf der EASD-Tagung in Wien seinen Fokus auf Diabetes, Adipositas und Begleiterkrankungen.