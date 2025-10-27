Trotz düsterer Zahlen und milliardenschwerer Belastungen legt die Porsche-Aktie am Montagmorgen zu. Was hinter der überraschenden Kursbewegung steckt.
27.10.2025 - 09:48 Uhr
Zum Beginn der Handelswoche, zeigt sich die Porsche-Aktie mit einem Kursplus. Der Aktienkurs stieg zum Börsenstart kurzzeitig sogar auf knapp 49 Euro. Ein Zuwachs von rund zwei Euro im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Damit setzt sich eine Aufwärtsbewegung fort, die bereits Mitte Oktober eingesetzt hatte. Seitdem hat das Papier fast 20 Prozent an Wert gewonnen. Die Aktie kratzt damit erstmals seit über einem Jahr wieder an der 200-Tage-Linie. Doch warum zieht der Kurs, trotz katastrophaler Quartalszahlen, ausgerechnet jetzt an?