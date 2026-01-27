Die Puma-Aktie verzeichnet einen deutlichen Kursanstieg. Ein neuer Großaktionär aus China sorgt für Aufsehen und weckt Spekulationen über die Zukunft des deutschen Sportartikelherstellers.
27.01.2026 - 08:58 Uhr
Die Puma-Aktie springt zum Dienstag um 24 Prozent auf aktuell etwa 26 Euro. Grund für diesen Kurssprung ist der Einstieg des chinesischen Sportartikelkonzerns Anta Sports, der fast ein Drittel der Anteile übernommen hat. Dieser Schritt könnte weitreichende Folgen für die Marke Puma haben.