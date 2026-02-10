Die Renk-Aktie konnte in der vergangenen Woche erneut deutlich zulegen und verzeichnete ein Plus von 12 %. Analystenkommentare und optimistische Kursziele haben die Aktie des Getriebeherstellers beflügelt.

Mit einem aktuellen Kurs von 58,34 Euro und einem Wochenplus von 12 % gehört die Renk-Aktie zu den Gewinnern der letzten Tage. Positive Analystenbewertungen und ein optimistisches Marktumfeld für Rüstungswerte haben die Aktie beflügelt. Doch welche Faktoren treiben den Kurs konkret?

Analysten heben Kursziele an Ein wesentlicher Treiber für den Kursanstieg der Renk-Aktie sind die jüngsten positiven Analystenkommentare. JPMorgan hat die Einstufung „Overweight“ bestätigt und das Kursziel auf 75 Euro festgelegt. Die Bank of America hob ihr Kursziel von 60,50 auf 71 Euro an und sieht insbesondere im Auftragseingang einen potenziellen Kurstreiber. Auch Warburg Research hat die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel auf 63 Euro angehoben.

Solide Geschäftsaussichten

Die positiven Analystenkommentare basieren auf den soliden Geschäftsaussichten des Unternehmens. Renk, ein Spezialist für Getriebe für schwere Militärfahrzeuge, profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage im Rüstungssektor. Analysten erwarten, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren von einem „Superzyklus“ in der Branche profitieren wird. Besonders der Auftragseingang und die Margenentwicklung stehen im Fokus der Anleger.

Günstiges Marktumfeld für Rüstungswerte

Das allgemeine Marktumfeld für Rüstungswerte bleibt weiterhin günstig. Die Anforderungen der NATO und die geplante Ausweitung des US-Verteidigungsbudgets sorgen für eine stabile Nachfrage. Dies stärkt nicht nur die Position von Renk, sondern auch anderer Unternehmen in der Branche.

Fazit

Die Renk-Aktie hat in der vergangenen Woche deutlich an Wert gewonnen, angetrieben durch optimistische Analystenkommentare und ein positives Marktumfeld. Mit einem Kursziel von bis zu 75 Euro sehen Experten weiteres Potenzial für die Aktie. Anleger dürften gespannt auf die Quartalszahlen am 5. März blicken, die weitere Impulse liefern könnten.