Die Renk-Aktie konnte in der vergangenen Woche erneut deutlich zulegen und verzeichnete ein Plus von 12 %. Analystenkommentare und optimistische Kursziele haben die Aktie des Getriebeherstellers beflügelt.
10.02.2026 - 12:44 Uhr
Mit einem aktuellen Kurs von 58,34 Euro und einem Wochenplus von 12 % gehört die Renk-Aktie zu den Gewinnern der letzten Tage. Positive Analystenbewertungen und ein optimistisches Marktumfeld für Rüstungswerte haben die Aktie beflügelt. Doch welche Faktoren treiben den Kurs konkret?